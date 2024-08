Foto Altri indizi social di mercato? Like di Lukaku e Chiesa all'ultimo post di Conte

vedi letture

Antonio Conte ha festeggiato i suoi 55 anni in ritiro. Sui social, dopo il suo post, sono arrivati diversi like. Oltre a quello di Cannavaro, ecco spuntare quelli di Romelu Lukaku e Federico Chiesa, entrambi obiettivi di mercato del Napoli.

Se quello del belga non stupisce, con il giocatore che aspetta da tempo di poter trasferirsi in azzurro, la vera notizia è il like dell'esterno in uscita dalla Juve che da tempo piace a Conte e al Napoli.