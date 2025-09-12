Chivu non è d'accordo con Tudor: "Non carichiamo troppo Juve-Inter, siamo solo al 3° turno"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, alla vigilia del match contro la Juventus è intervenuto in conferenza stampa: "La squadra ha lavorati bene. Sappiamo bene che la nazionale ti dà qualcosa dal punto di vista dell'energia. Mentalmente può dare qualcosa in più. Oggi c'è tutto il gruppo a disposizione. Sono tutti pronti per giocare".

Tudor ha detto che vale più di tre punti. Vale tanto la partita?

"Siamo ancora alla terza giornata. Non bisogna caricarla più di tanto, tutti sono a conoscenza di che cosa rappresenta il derby d'Italia. Bisogna avere energia giusta per leggere la partita".

C'è qualche difetto da limare?

"Io ho parlato di togliere qualcosa che non mi era piaciuto ma la squadra ha certezze. Devo avere l'intelligenza di capire ciò che la squadra può fare. Non sono qui per stravolgere tutto perchè è impossibile farlo. La squadra è stata ai vertici del calcio italiano ed europeo. Devo aggiungere qualcosa per far riprendere ancora più fiducia, energia e stimoli per portare la squadra agli obiettivi".