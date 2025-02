Clamoroso allo Stadium! L'Empoli fa fuori la Juve ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia!

L'Empoli scrive la storia. La squadra toscana supera ai calci di rigore la Juventus e accede per la prima volta in semifinale di Coppa Italia dove affronterà il Bologna.

I padroni di casa partono subito forte con una sponda di Kolo Muani che pesca l’inserimento centrale per Nico Gonzalez che tutto solo davanti a Vasquez calcia altissimo. La squadra di Thiago Motta comanda il gioco facendo girare il pallone con gli azzurri di D’Aversa che invece si difendono in maniera precisa e hanno un’occasione con Konate che calcia dalla lunga distanza senza però trovare lo specchio della porta. Al 23’ l’Empoli passa in vantaggio sfruttando al meglio un pallone perso da Nico Gonzalez. Ne approfitta Maleh che calcia dalla distanza e supera Perin. La squadra di Thiago Motta prova una reazione di pancia ma sono diversi gli errori tecnici in fase di impostazione dei giocatori specialmente dell’argentino ex Fiorentina che viene beccato dallo Stadium con qualche fischio. Nelle ripartenze gli azzurri possono fare male ma Konate, su suggerimento di Maleh, calcia troppo debolmente favorendo la parata di Perin. La frazione di gara si chiude con Konate che, su rinvio di Vasquez, si presenta a tu per tu con Perin e calcia in diagonale cogliendo il palo.

La ripresa si apre con un’altra occasione per l’Empoli sempre con Maleh che calcia con potenza ma Perin si distende e devia in calcio d’angolo. La risposta della Juventus arriva su calcio da fermo con Vlahovic che calcia a giro ma Vasquez vola a deviare il pallone in calcio d’angolo. Thiago Motta fa all in e inserisce Yildiz per Kelly oltre a Locatelli per Koopmeiners e proprio il numero 10 bianconero a calciare dal lato destro dell’area ma il pallone termina alto. Sul capovolgimento di fronte è Cambiaso che perde palla favorendo la ripartenza di Sambia ma il 7 della squadra di D’Aversa, invece che servire Konate tutto solo, calcia in porta con Perin che alza il pallone sopra la traversa. Il pareggio arriva al ventesimo con Thuram che manda al bar con una giocata di tacco Henderson sul lato sinistro dell’area e calcia in diagonale superando Vasquez. Adesso la squadra di Thiago Motta attacca a testa bassa con un cross di Yildiz per la testa di Vlahovic, Vasquez para centralmente. Sul ribaltamento di fronte, grande aggancia di Esposito che calcia in porta, Perin in due tempi neutralizza. Nel recupero c’è tempo per un’occasione sul mancino di Yildiz che non calcia bene e il pallone termina alto.

I rigori. Il primo rigore è di Vlahovic che spiazza Vasquez ma calcia malissimo in curva mentre Henderson relaizza il suo penalty. Segnano poi Kolo Muani, Kouame, Locatelli e Cacace mentre Yildiz si fa ipnotizzare dal portiere azzurro che respinge. Di Marianucci il rigore decisivo che scrive la storia per la sua squadra.