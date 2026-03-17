Clamoroso Bastoni: troppi fischi e sta pensando di lasciare l'Inter

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Alessandro Bastoni potrebbe decidere di lasciare l'Inter a fine stagione. Lo fa sapere La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. I fischi perpetui stanno funzionando come acceleratori di un finale plausibile. Le parti, si legge, possono lasciarsi a fine stagione, senza rancore e senza strappo. È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato: ad aprile compirà 27 anni, quindi è ancora un difensore relativamente giovane, ha un curriculum di assoluto rispetto ed è titolare della Nazionale. Ecco perché, con il contratto in scadenza nel 2028, Bastoni sta valutando insieme alla famiglia e allo staff un clamoroso trasloco.

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