Clamoroso Chiesa: ha chiesto 8mln all'anno di stipendio alla Lazio

L'edizione odierna de Il Messaggero si concentra sulle trattative di casa Lazio, con un focus particolare sull'oggetto del desiderio Federico Chiesa (26 anni). Fino a qualche settimana fa l'esterno della Juventus sarebbe stato considerato irraggiungibile, ma gli imprevedibili sviluppi del mercato possono trasformarlo invece in un'occasione da cercare di sfruttare al più presto.

Il quotidiano sottolinea subito nell'attacco del pezzo come però le distanze in questo momento siano tutt'altro che indifferenti. Non tanto con la Juventus, che visto come stanno andando le cose sembra difficile che possa puntare a incassare tanto più rispetto a 20 milioni di euro, quanto con il calciatore per gli aspetti del contratto.

Nelle idee di Chiesa c'è infatti la volontà di strappare come prossimo accordo un ingaggio che si avvicini a quanto chiesto dal classe '97 alla Juventus per il suo rinnovo: 8 milioni di euro la richiesta del figlio d'arte ai bianconeri, a fronte dei circa 5 che prende a oggi. Dalle parti di Formello si ragiona a proposito della fattibilità dell'operazione, con Lotito che da parte sua per avere Chiesa si spingerebbe fino a offrirgli 4 milioni di euro di ingaggio, bonus compresi. Convincere Chiesa e il suo agente Ramadani, però, non sarà facile.