Clamoroso Lazio: "Vogliamo 50mln per Castellanos al Girona"

vedi letture

Con Artem Dovbik ad un passo dalla Roma, il Girona ha iniziato a valutare Valentin 'Taty' Castellanos della Lazio. Operazione, questa, che però appare tutt'altro che semplice per il club spagnolo viste le alte richieste della società del presidente Claudio Lotito.

A tal proposito, attraverso le colonne de Il Messaggero, arrivano alcune dichiarazioni del direttore sportivo bianconceleste Angelo Fabiani: "Con Dovbik va alla Roma, i catalani tornano a bussare con 20 milioni per il Taty? Non lo cediamo nemmeno a 25, Lotito ha già detto che non è in vendita e io sono d'accordo perché ci puntiamo. Devono presentarsi con 50 milioni".