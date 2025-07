Clamoroso Morata: può restare al Galatasaray anche se arriva Osimhen

Rischia di complicarsi la pista Como per Alvaro Morata. Nei giorni scorsi il club lariano, autore già di 4 acquisti (senza contare i riscatti di Valle e, imminente, di Perrone) nella sessione estiva da poco cominciata, aveva affondato il colpo per l'attaccante spagnolo trovando anche l'apertura del giocatore ancora di proprietà del Milan.

Il Galatasaray però non ha mai realmente aperto al suo addio, dopo l'arrivo lo scorso gennaio dai rossoneri con un prestito di una stagione e mezzo. Anzi, i giallorossi di Turchia al netto delle varie operazioni di mercato intavolate vorrebbero andare avanti insieme.

Il Como in tutta questa situazione aspetta eventuali novità, con Fabregas che continua a ritenere Morata il profilo perfetto per la sua idea di calcio. Al momento come detto la questione sembra essere slegata dall'arrivo di Victor Osimhen a Istanbul. Lo scrive Tmw.