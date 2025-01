Clamoroso retroscena sul Bologna: tentativi per Chiesa e Zirkzee

La dirigenza del Bologna sta valutando mosse ambiziose per rafforzare la rosa, puntando su due profili di altissimo livello: Joshua Zirkzee e Federico Chiesa. Operazioni che appaiono complicate, ma non del tutto irrealizzabili, seppur con diversi ostacoli da superare. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui un tentativo è stato già fatto ma un altro potrebbe esserci nelle prossime settimane.

Zirkzee, ex rossoblù ora al Manchester United, mantiene un legame forte con il Bologna, come dimostrano i rapporti con i suoi ex compagni e le visite al gruppo, l’ultima delle quali prima della sfida contro il Liverpool. Il club emiliano lo accoglierebbe volentieri per sei mesi, ma l’attaccante olandese non sembra intenzionato a lasciare la Premier League. Anche il nome di Federico Chiesa è finito sul taccuino rossoblù, un'idea affascinante ma altrettanto complessa. Il Liverpool, proprietario del cartellino, difficilmente opterà per un prestito secco.