Clamoroso Tuttosport: "Mancini-Juve già molto vicini, Thiago via se perde a Firenze"

E se il post-Thiago Motta fosse proprio Roberto Mancini? Al momento il tecnico italo-brasiliano non è del tutto fuori dal club bianconero, avendo ancora delle chance da giocarsi e un contratto con scadenza segnata nel 2027. Ma in caso di disfatta con la Fiorentina al Franchi, il dt Cristiano Giuntoli ha già in mano una lista di sostituti e proprio l'ex ct della Nazionale Italiana risponde perfettamente alle esigenze della società.

Per la Juventus, stando a quanto riferito da Tuttosport, è più di un piano B e per consegnare il progetto bianconero in mani fidate e tenere vivo ormai l'unico obiettivo rimanente del quarto posto e della qualificazione in Champions League. Secondo il quotidiano torinese, il 'Mancio' è il profilo indicato per carisma, background professionale e caratteristiche tecniche e di gestione alternative a Thiago Motta.