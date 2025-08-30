Foto CLASSIFICA - Il Napoli batte il Cagliari e fa 2 su 2: Conte a punteggio pieno

Il Napoli dopo due giornate di campionato è a punteggio pieno: dopo la vittoria all'esordio sul Sassuolo, gli azzurri fanno due su due battendo il Cagliari in extremis. Oltre la squadra di Conte, attualmente a sei punti ci sono solo Cremonese e Roma, in attesa delle altre partite del week-end. Di seguito la classifica.