CLASSIFICA - L'Inter pesca il jolly a Verona: nerazzurri a -1 dal Napoli

di Antonio Noto

L'Inter passa la Bentegodi battendo il Verona al 94' grazie ad una rocambolesca autorete di Frese. La squadra di Chivu fatica, ma riesce ad approfittare del passo falso del Napoli, portandosi al terzo posto in classifica a -1 dai campioni d'Italia. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata. 

Napoli 22 (10)
Roma 21 (9)
Inter 21 (10)
Milan 18 (9)
Juventus 18 (10)
Como 17 (10)
Bologna 15 (9)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (10)
Sassuolo 13 (9)
Atalanta 13 (10)
Lazio 12 (9)
Torino 12 (9)
Cagliari 9 (9)
Parma 7 (9)
Lecce 6 (9)
Pisa 5 (9)
Verona 5 (10)
Fiorentina 4 (9)
Genoa 3 (9