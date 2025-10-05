CLASSIFICA - Napoli chiamato a rispondere alla Roma: giallorossi (per ora) primi da soli
Napoli chiamato a rispondere alla Roma di Gasperini, che si ritrova in vetta alla classifica grazie al 2-1 corsaro del Franchi: sconfitta, ancora una volta, la Fiorentina. Al Dall'Ara, invece, il Bologna ha travolto il Pisa raggiungendo quota 10 punti. Di seguito la graduatoria aggiornata:
Roma 15 (6)
Milan 12 (5)
Napoli 12 (5)
Inter 12 (6)
Juventus 11 (5)
Atalanta 10 (6)
Bologna 10 (6)
Como 9 (6)
Sassuolo 9 (6)
Cremonese 9 (6)
Cagliari 8 (6)
Udinese 8 (6)
Lazio 7 (6)
Parma 5 (6)
Lecce 5 (6)
Torino 5 (6)
Fiorentina 3 (6)
Verona 3 (6)
Genoa 2 (5)
Pisa 2 (6)
Copertina Gutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..."
3 Napoli-Genoa 1-1 (34' Ekhator, 58' Anguissa): ancora un'invenzione di Spinazzola, ristabilita la parità
Oriali a Sky: "McTominay deve avere pazienza, quello vero tornerà presto. De Bruyne? Scelta tecnica"
Da 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
La frase di Conte su Hojlund è passata inosservata ma certifica la bontà dell'investimento fatto
Rileggi liveConte in conferenza: "Prova da squadra! Ora implementiamo soluzioni. De Bruyne? Nulla da farsi perdonare. Su Hojlund e JJ..."
Rileggi liveConte in conferenza: "A Milano abbiamo dominato! C'è emergenza, senza recuperi ci sarà Elmas terzino. Su De Bruyne..."
Da 0 a 10: l'esclusivo labiale di De Bruyne, la bufala su McTominay, la scelta shock di Conte e la vendetta del grande assente
Rileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne arrabbiato? Se per il cambio ha sbagliato persona. Su Gutierrez e Marianucci..."
