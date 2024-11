CLASSIFICA - Prima di Napoli-Roma in tre al comando: anche la Fiorentina supera gli azzurri

Settima vittoria consecutiva per la Fiorentina di Palladino, che batte il Como 2-0 fuori casa ed aggancia Atalanta e Inter in testa alla classifica con 28 punti. Il Napoli, che scenderà in campo alle 18 contro la Roma, sarà chiamato a rispondere. Gli azzurri allenati da Conte sono ora quarti, staccati di due punti. Di seguito la classifica aggiornata.