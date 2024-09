Colpo di scena, la Roma ci ripensa: niente Manolas, il motivo

La Roma a sorpresa ci ripensa e ha deciso di non tesserare Kostas Manolas. È arrivato il dietrofront del club giallorosso che dopo aver intavolato la trattativa con il difensore greco ha deciso di chiudere a Hummels la finestra estiva dei trasferimenti, acquistando il tedesco svincolato e non più l’ex giocatore della Salernitana.

Sui social il giocatore si era già espresso. La trattativa era vicina alla conclusione, il giocatore avrebbe percepito 500mila euro netti fino a giugno, per un’ultima grande esperienza in un top club. Niente da fare, la Roma ha deciso di evitare un’ulteriore spesa - tra l’altro Manolas non sarebbe stato inserito nella lista Uefa - e di chiudere qui il suo lungo e intenso mercato