Manolas frena: "Ritorno alla Roma? Niente di vero"

Kostas Manolas frena sul suo imminente ritorno alla Roma. Il centrale ellenico, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con la Salernitana, negli ultimi giorni ha avuto un contatto con Daniele De Rossi che ha dato il suo via libera al ritorno nella Capitale del calciatore classe '88. Manca, però, ancora il benestare della società con cui Manolas non ha ancora nemmeno discusso di eventuali dettagli economici.

Per questo motivo questa mattina Manolas- attraverso il suo profilo 'Instagram' - ha voluto diffondere questo messaggio: "Mi arrivano tantissimi messaggio da ieri e ringrazio tutti i tifosi romanisti per l'affetto che mi hanno dimostrato. Devo dire però che non c'è niente di vero su queste cose che leggo. Forza Roma!"