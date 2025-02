Colpo salvezza Genoa, sprofonda il Venezia: Vieira vince per 2-0

vedi letture

Termina sul risultato di 2-0 la gara di Marassi tra Genoa e Venezia, posticipo della 25ª giornata di Serie A. Vittoria importantissima per i rossoblu in chiave salvezza: ora la squadra di Vieira è all'11esimo posto a +10 sul Parma terz'ultimo. Discorso opposto invece per i lagunari, che a fronte dell'ennesimo k.o. vedono ancora lontana la zona franca.

Una partita molto fisica e piena di errori tecnici da entrambe le parti. Nel primo tempo infatti pochissime le occasioni, l'unico vero pericolo è il tiro dalla distanza di Nicolussi Caviglia neutralizzato da Leali. Nella ripresa però il Venezia crea zero mentre il Genoa si affaccia più volte all'area avversaria, fino a passare nel finale. Al minuto 82 Ekuban addomestica un lancio lungo e apparecchia per Pinamonti che con uno splendido tiro a giro la mette sotto l'incrocio. Tre minuti più tardi ancora Ekuban stavolta serve Cornet che punta il difensore e la mette col mancino sul secondo palo, per il definitivo raddoppio.