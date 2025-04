Ufficiale Commissioni agli agenti: Juve da spavento con 34mln, il Napoli poco più della metà

La FIGC ha pubblicato i dati della trasparenza nei confronti degli agenti sportivi, cioè il dato aggregato (quindi non nella singola operazione) pagato da ogni club per i trasferimenti. A farla da padrona è la Juventus, visti i tantissimi trasferimenti effettuati: da Koopmeiners a Douglas Luiz, passando per Cabal, Di Gregorio, Adzic, Conceicao, Nico Gonzalez - solo parzialmente - ma ci sono anche le cessioni come quelle di Kean, Huijsen, Soule... Il numero finale è da spavento: 34 milioni di euro.

A seguire ci sono l'Inter, ben distanziata con 24,7 milioni, e poi il Napoli con 18,1 milioni, vale a dire poco più della metà dei bianconeri. Quarta la Roma con 17,1, il Milan con 15,3 e l'Atalanta con 14,3. Il dato più sorprendente è quello dell'Hellas Verona, che è settimo in classifica con ben 14 milioni di commissioni, dovute alle tante cessioni effettuate ma anche agli acquisti tra parametri zero e altro. A completare le formazioni in doppia cifra ci sono Fiorentina, 11,5 milioni, Lazio con 10,6 e Bologna con 10,3.