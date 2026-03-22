Como, brutte notizie nel primo tempo col Pisa: un titolare si ferma per infortunio
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Jesus Rodriguez non ce la fa. L'esterno offensivo del Como ha alzato bandiera bianca dopo uno scatto sul prato del Sinigaglia nel corso del match contro il Pisa: accasciatosi a terra da solo, mani in faccia per la disperazione, Cesc Fabregas si è visto costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico. Al minuto 10 aveva preso una botta al ginocchio destro, potrebbe trattarsi di questo.
Al suo posto al minuto 37 è entrato Martin Baturina. Da valutare, però, ora le condizioni dell'ex Betis, che è stato convocato anche dalla Nazionale spagnola U21 per i prossimi impegni della sosta dedicata.
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