Como-Cagliari, le formazioni: un cambio per Fabregas, Pisacane lancia tre ex azzurri
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Cagliari, match valido per l'undicesima giornata di Serie A. Fabregas conferma lo stesso undici che ha strappato un pari al Maradona, con la sola eccezione di Diego Carlos dal primo minuto e non Kempf (comunque disponibile). Perciò Morata resta titolare in avanti, Nico Paz alle sue spalle con Addai-Diao come frecce velenose. Fuori invece Jesus Rodriguez ancora.
Lato Cagliari, invece, mister Pisacane prova a sorprendere i lariani con uno schieramento a specchio: Sebastiano Esposito unica punta, Palestra-Gaetano-Felici sulla trequarti. In difesa spazio a Zappa e Obert (rientra dalla squalifica), Mina e Luperto i centrali prescelti. Prati in cabina di regia, Folorunsho invece l'interditore.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Diao; Morata.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Dovikas, J. Rodriguez, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Da Cunha, Van der Brempt, Cerri.
Allenatore: Fabregas.
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Prati, Folorunsho; Palestra, Gaetano, Felici; S. Esposito.
A disposizione: Radunovic, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Adopo, Kilicsoy, J.Rodriguez, Di Pardo, Cavuoti, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro, Luvumbo.
Allenatore: Pisacane.
