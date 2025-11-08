Ufficiale Lecce-Verona, le formazioni: Stulic ancora preferito a Camarda

vedi letture

Il Lecce torna al "Via del Mare" per affrontare l'Hellas Verona in un importante scontro salvezza alla vigilia della sosta. Eusebio Di Francesco non potrà contare sugli infortunati Jean, Perez e Pierret, quest'ultimo alle prese con una lombalgia. Il tecnico conferma il 4-3-3 che ha battuto la Fiorentina, con Falcone fra i pali e la retroguardia composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. In mezzo al campo ci saranno Coulibaly, Ramadani e Berisha. Nel tridente offensivo spazio per Banda a sinistra, Morente a destra e Stulic preferito a Camarda da centravanti.

Dall'altro lato, in casa Verona, Paolo Zanetti sceglie ancora a Bella-Kotchap, Nelsson e Frese in difesa, davanti al portiere Montipò. In mediana ci saranno Akpa Akpro, Gagliardini e Bernede con Belghali e Bradaric sulle due fasce. Giovane e Orban confermati nel duo offensivo. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente

Allenatore: Eusebio Di Francesco

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban

Allenatore: Paolo Zanetti