Ufficiale Como, che occasione ad Udine: le formazioni ufficiali

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Tutto pronto al BluEnergy Stadium per la sfida delle 12.30 fra Udinese e Como.

Tutto pronto al BluEnergy Stadium per la sfida delle 12.30 fra Udinese e Como. Per il tecnico friulano Runjaic problemi soprattutto in attacco con l'assenza di Davis, con Zaniolo che agirà da unico riferimento con Ekkelenkamp e Atta a sostegno.

Cesc Fabregas deve invece fronteggiare l'assenza di Jacobo Ramon così come quella di Jesus Rodriguez, che non ha recuperato dai problemi fisici e non è neanche in panchina. A sostegno di Douvikas ci saranno così Diao, Caqueret e Nico Paz.

Queste le formazioni ufficiali di Udinese-Como:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Mlacic, Camara, Miller. All. Runjaic

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Paz; Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Sergi Roberto, Moreno, Lahdo, Kuhn, Baturina, Vojvoda, De Paoli, Van Der Brempt. All. Fabregas