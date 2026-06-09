Juventus, vicino Dibu Martinez! Sky: Accordo col portiere dell'Argentina

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Juventus vicina a Dibu Martinez: accordo col portiere, resta il nodo Aston Villa.

La Juventus accelera per Emiliano Martinez e si avvicina a quello che potrebbe essere uno dei colpi più importanti dell'estate. Secondo le ultime indiscrezioni riferite da Sky Sport, il club bianconero avrebbe praticamente raggiunto un'intesa con il portiere campione del mondo, superando anche l'ostacolo rappresentato dall'ingaggio percepito attualmente in Inghilterra. Martinez sarebbe infatti disposto a ridursi lo stipendio pur di trasferirsi a Torino, convinto che la Juventus rappresenti la destinazione ideale per la fase finale della sua carriera.

Ora resta da convincere l'Aston Villa

L'accordo col giocatore è stato praticamente raggiunto, e non era un dettaglio visto l'ingaggio del portiere argentino. Martinez accetterebbe un contratto di tre anni a cifre inferiori rispetto a quelle che percepisce all'Aston Villa. Il passo successivo, adesso, è trovare l'accordo con il club inglese. La Juventus lo vuole senza pagare l'indennizzo, vista l'età del portiere argentino (33 anni). Da capire se l'Aston Villa lo libererà a zero o andrà trovato un accordo sulla cifra.