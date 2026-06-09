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Atalanta, addio Palladino: l'annuncio del cambio in panchina

Atalanta, addio Palladino: l'annuncio del cambio in panchinaTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:30Serie A
di Fabio Tarantino

Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta. Lo ha comunicato il club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. Ora attesa per l'annuncio del suo erede, ovvero Maurizio Sarri.

"Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".