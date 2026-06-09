Ufficiale
Atalanta, addio Palladino: l'annuncio del cambio in panchina
TuttoNapoli.net
Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta. Lo ha comunicato il club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale. Ora attesa per l'annuncio del suo erede, ovvero Maurizio Sarri.
"Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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