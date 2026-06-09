Juventus su Brahim, ma il giocatore dice no: vuole restare al Real Madrid

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La Juventus pensa a Brahim Diaz ma l'ex Milan non ha alcuna intenzione di andare via dal Real Madrid. No secco a Spalletti

Brahim Diaz non sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid. Nonostante il forte interesse della Juventus, che da giorni sta valutando la possibilità di portare il fantasista marocchino a Torino anche su indicazione di Luciano Spalletti, la volontà del giocatore appare al momento molto chiara. Lo fa sapere il giornalista Fabrizio Romano.

Brahim, niente Juventus. La priorità resta il Real Madrid

L’ex Milan considera il Real Madrid la sua prima scelta e, allo stato attuale, non prende in considerazione altre destinazioni. Secondo le indiscrezioni, Brahim è determinato a proseguire la propria avventura con i Blancos e non avrebbe aperto ad alcuna ipotesi di trasferimento. Solo un cambio di scenario deciso dal club spagnolo potrebbe modificare la situazione. In particolare, qualora José Mourinho dovesse comunicargli di non rientrare più nei piani tecnici della squadra, il giocatore sarebbe costretto a valutare alternative. Fino a quel momento, però, la sua posizione resta ferma: nessuna apertura alla Juventus e piena volontà di continuare a vestire la maglia del Real Madrid.