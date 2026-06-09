Inter, nuovo caso Lookman con l'Atalanta? Per Palestra distanza netta: le cifre

vedi letture

L’Inter continua a seguire con grande attenzione Palestra, talento dell’Atalanta che la dirigenza nerazzurra considera un profilo di assoluto valore per il presente e soprattutto per il futuro al posto di Dumfries. Il presidente Giuseppe Marotta vede nel giovane calciatore un investimento strategico, ritenendolo già pronto per confrontarsi con palcoscenici di alto livello come la Champions League.

Palestra, distanza ancora ampia tra Atalanta e Inter

Nonostante l’interesse concreto dell’Inter, la trattativa con l’Atalanta si trova attualmente in una fase di rallentamento. La società bergamasca, proprietaria del cartellino, continua infatti a valutare il giocatore circa 55 milioni di euro, bonus compresi, una cifra che al momento viene considerata elevata dal club nerazzurro. Finora l’Inter ha presentato una sola proposta ufficiale, pari a 40 milioni di euro più 3 milioni di bonus, senza procedere a ulteriori rilanci. La distanza economica tra domanda e offerta resta quindi significativa e rappresenta il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo. Tuttavia, i contatti tra le parti non sono stati interrotti e l’impressione è che la situazione possa evolversi nelle prossime settimane, soprattutto qualora l’Inter decidesse di migliorare la propria proposta.