Inter su Solet, l'Udinese fissa il prezzo: costa meno di Gila

vedi letture

Inter e Udinese trattano per Solet, centrale considerato perfetto per Ausilio per rinforzare la squadra di Chivu. E costa meno di Gila che piace al Napoli

Nel contatto odierno tra Inter e Udinese, le due società hanno avuto un confronto interlocutorio riguardo alla situazione di Solet, centrale dei friulani, senza che i nerazzurri abbiano avanzato proposte ufficiali. Il giocatore, nel frattempo, avrebbe ribadito la propria preferenza, concedendo priorità assoluta al club milanese, che resta la sua prima opzione per il futuro. La fase attuale del dialogo è quindi esplorativa e non ancora definita, con i margini della trattativa ancora aperti e in evoluzione.

Trattativa Inter-Udinese, valutazioni e sviluppi

Per quanto riguarda la valutazione economica del cartellino, la posizione dell’Inter è al momento leggermente inferiore rispetto alla soglia dei 25 milioni di euro richiesti o comunque ipotizzati (meno dei 30 che chiede la Lazio per Gila), con una valutazione che si aggira intorno ai 22 milioni. La distanza tra le parti non appare comunque ampia e la trattativa prosegue, anche alla luce del fatto che non sono ancora state formalizzate offerte ufficiali da parte del club nerazzurro. I contatti tra le dirigenze continuano in un quadro di dialogo aperto, con l’obiettivo di verificare la fattibilità dell’operazione e le eventuali condizioni per arrivare a un’intesa nelle prossime fasi del mercato. Il quadro resta quindi in evoluzione, con le parti che monitorano anche possibili sviluppi legati ai tempi e alle esigenze di entrambe le società. Non si escludono ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, in base all’andamento dei contatti tra i club interessati della situazione e delle valutazioni reciproche in corso.