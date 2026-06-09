Inter-Solet, nuovi contatti: accordo con l'Udinese possibile per meno di 25mln

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Inter su Solet: nuovi contatti e accordo vicino con l'Udinese.

L'Inter continua a muoversi sul mercato per rinforzare il reparto arretrato e tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è quello di Oumar Solet. Nella giornata di oggi i dirigenti nerazzurri hanno intensificato i contatti con l'entourage del calciatore, confermando la volontà di portare avanti una trattativa che viene considerata prioritaria per il rafforzamento della difesa in vista della prossima stagione. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

L'Udinese parte da 25 milioni, ma l'accordo è possibile

L'Inter avrebbe già ottenuto il gradimento del difensore francese e ora resta da trovare l'intesa economica con l'Udinese. Il club friulano valuta Solet circa 25 milioni di euro, ma la sensazione è che le parti possano avvicinarsi fino a chiudere l'operazione intorno ai 20 milioni. A convincere i nerazzurri sono soprattutto l'affidabilità fisica e la continuità di rendimento mostrate dal centrale durante la sua esperienza in Friuli. Nell'ultima stagione, infatti, Solet ha collezionato 31 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno anche due reti contro Lecce e Sassuolo e confermandosi come uno dei difensori più interessanti della Serie A.