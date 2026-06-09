Inter-Palestra, ripresi i contatti con l'Atalanta: si cerca l'intesa

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Inter all'assalto di Palestra: l'Atalanta chiede 50 milioni di euro.

L'Inter ha individuato in Marco Palestra il principale candidato per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid. Il giovane talento dell'Atalanta è da tempo nel mirino dei nerazzurri, che considerano il suo profilo ideale per rinforzare la corsia destra e proseguire il percorso di rinnovamento della rosa. Tuttavia, la trattativa si preannuncia tutt'altro che semplice, sia per la valutazione elevata fissata dal club bergamasco sia per la forte concorrenza proveniente dall'estero.

Contatti ripresi, ma la Premier League fa paura

Secondo quanto raccolto da TMW, nelle ultime ore sono ripresi i contatti tra Inter e Atalanta per cercare di trovare un punto d'incontro. La società bergamasca, però, non sembra intenzionata a fare sconti e continua a chiedere almeno 50 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello. Una cifra importante che riflette il valore attribuito al calciatore e il forte interesse generato sul mercato internazionale. Su Palestra, infatti, restano vigili diversi club di Premier League, pronti a inserirsi qualora la trattativa con l'Inter dovesse rallentare o arenarsi.