Ufficiale Como-Genoa, le formazioni: Vieira stravolge e lancia dei giovani

Sfida da centro classifica quella che andrà in scena al "Sinigaglia". Ex compagni di fronte, Cesc Fabregas contro Patrick Vieira. Il giovane e il veterano ai tempi dell'Arsenal uno di fronte all'altro. Como-Genoa, inizialmente prevista per ieri pomeriggio e poi spostata a causa delle esequie di Papa Francesco, si giocherà all'ora di pranzo, fra poco più di un'ora, in un match fra due squadre tranquille e vogliose di chiudere la stagione in crescendo.

Le scelte di Fabregas

Senza Diao, Cesc Fabregas si affida a Patrick Cutrone al centro dell'attacco con Strefezza sulla corsia di destra, Ikone su quella di sinistra e Nico Paz ad agire fra le linee. A centrocampo con Caqueret c'è da Cunha mentre in porta a protezione di Butez ci saranno Kempf e Goldaniga al centro, Vojvoda a destra e Valle a sinistra.

L'undici di Vieira

Patrick Vieira cambia tantissimo rispetto all'ultima uscita. Da capire quale sarà l'assetto di gioco, se il 4-2-3-1 (che in fase di impostazione diventa anche un 3-4-3) o un ritorno alle origini con il 4-3-2-1. In porta spazio come sempre a Leali mentre in difesa Norton-Cuffy viene confermato a destra, Martin a sinistra e la coppia centrale formata da De Winter e Vasquez. A centrocampo si vede Kassa con Frendrup mentre in attacco non c'è Pinamonti ma Ekhator supportato da Thorsby, Masini e Ahanor.

Le formazioni ufficiali

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Ikone, Cutrone.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Kassa; Thorsby, Masini, Ahanor; Ekhator.