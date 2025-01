Como, gran colpo da 11mln dalla Liga e ora pressing con il Napoli

Il calciomercato del Como riparte con il botto: è infatti molto vicino l’accordo tra il club neopromosso e Assane Diao (19), esterno d’attacco del Betis Siviglia, nel giro anche della nazionale. L’affare si aggira sugli 11 milioni ed è stato impostato grazie ad un’indicazione di Cesc Fabregas, grande estimatore del ragazzo, secondo quanto fa sapere oggi il Corriere dello Sport.

Ma il Como non lavora solo per rinforzare il reparto offensivo: nei piani della società, ci saranno dei cambiamenti anche tra i pali e in difesa: in uscita Emil Audero, che piace e non poco all'Empoli. Rafa Marin del Napoli resta sicuramente un obiettivo, mentre del Milan piace sempre Davide Calabria. C'è dunque aria di rivoluzione, l'ennesima dopo quella estiva.