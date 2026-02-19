Como, l'azionista Henry esce allo scoperto: "L'obiettivo è l'Europa"

Thierry Henry è uno degli azionisti di minoranza del Como, col club posseduto nella sua maggioranza dalla famiglia Hartono. Lo stesso ex campione francese, ai microfoni di CBS Sports Golazo, ha parlato della stagione del club lariano dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan a San Siro nella serata di ieri: "Guardate dove siamo, con la squadra che abbiamo. Stiamo facendo estremamente bene, così come lo sta facendo Cesc".

Obiettivi per questa stagione? "Io credo che potremmo lottare per l'Europa. Non sono parole che mettono pressione alla squadra perché è esattamente dove siamo adesso. Ripeto guardate la squadra, non è per dire che i nostri giocatori non sono bravi, ma con quello che abbiamo stiamo facendo estremamente bene".