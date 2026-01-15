Ufficiale

Como-Milan, annunciate le formazioni: le scelte di Fabregas e Allegri

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:10Serie A
di Francesco Carbone

Il Sinigaglia si illumina per il match di cartello di oggi. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Milan, gara valida per il recupero della 16a giornata di Serie A.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric,  Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.