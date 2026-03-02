Inter, Zielinski non si accontenta dello Scudetto: "Faremo di tutto per vincere il doblete"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - "Obiettivo scudetto e Coppa Italia? Sarebbe una cosa fantastica, faremo di tutto per poter vincere questi due trofei importanti. Abbiamo tutto nelle nostre mani". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski, intervistato da SportMediaset alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como.

"Il derby? In primis pensiamo al Como e dobbiamo fare bene lì, poi penseremo al derby. Ovviamente le ultime partite non sono andate come volevamo, ma penso che proprio nell'ultimo derby in campionato meritavamo qualcosa in più. Ma poi ci sarà tempo per prepararlo, per pensare bene a quella partita e dimostrare la nostra forza - ha aggiunto -. Un fioretto per un gol decisivo al Milan? Non lo so, penso che non sia importante chi farà gol, sarà importante vincere la partita, perché sarebbe un bel regalo per i nostri tifosi, per noi stessi e per tutta la stagione. In Serie A stiamo andando alla grande". (ANSA).