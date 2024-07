Como scatenato sul mercato: Fabregas prova a convincere lo juventino Arthur

Il Como è scatenato sul mercato: dopo aver chiuso Raphael Varane e ufficializzato i vari Reina, Moreno e Belotti, ora spunta il nome di un altro top. Il club lariano sta cercando fortemente Arthur Melo: il centrocampista brasiliano è reduce da un'ottima stagione alla Fiorentina ed è molto gradito dal mister Cesc Fabregas.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Cesc Fabregas ha chiamato Arthur Melo per convincerlo a trasferirsi al Como. Il tecnico spagnolo nei giorni scorsi avrebbe contattato il centrocampista brasiliano offrendogli le chiavi della mediana lariana. Arthur è fuori dal progetto Juventus, lo dimostra ulteriormente il fatto che non sia stato convocato da mister Thiago Motta per la tournée in Germania, e sta cercando quindi una nuova sfida. In Italia o altrove.