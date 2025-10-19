Como show! La Juve crolla 2-0 e incappa nella prima sconfitta stagionale

Al Sinigaglia finisce 2-0 per il Como, che torna a battere la Juventus dopo 73 anni e aggancia proprio i bianconeri al quinto posto in classifica. Una vittoria netta e meritata per la squadra di Fabregas, decisa dai gol di Kempf e Nico Paz, uno per tempo. La partita si mette subito in salita per la Juventus: dopo appena tre minuti, Nico Paz illumina con un cross preciso sul secondo palo e Kempf insacca per il vantaggio dei padroni di casa. I bianconeri reagiscono con generosità, spinti dalle iniziative di Yildiz e Conceicao. Le occasioni non mancano: Koopmeiners, Thuram e lo stesso Yildiz ci provano, ma il pari non arriva.

Il secondo tempo è più spezzettato, anche per un infortunio alla testa di Kempf, ma il Como resta compatto. Caqueret spreca clamorosamente a porta vuota per chiudere il match, mentre la Juventus prova a cambiare volto con gli ingressi di Vlahovic e McKennie. Ma è ancora il Como a colpire: al 79’, Perrone guida il contropiede e serve Nico Paz, che rientra e con un gran sinistro sotto l’incrocio firma il 2-0. Nei minuti finali il Como resiste senza soffrire troppo, fino al triplice fischio che scatena la festa.