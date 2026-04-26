Como, si ferma Nico Paz! Out all'intervallo col Genoa

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Al rientro dagli spogliatoi, l'argentino Nico Paz non è tornato in campo.

È durato soltanto 45 minuti il Genoa-Como per Nico Paz. Il centrocampista argentino è stato costretto a lasciare il campo dopo l’intervallo, in seguito a uno scontro di gioco avvenuto nel finale del primo tempo con Marcandalli. L’impatto, avvenuto alla testa, aveva inizialmente fatto temere il peggio soprattutto per il difensore rossoblù, ma entrambi i giocatori erano riusciti a concludere la prima frazione di gara.

Giramento di testa e sostituzione

Al rientro dagli spogliatoi, però, Nico Paz non è tornato in campo. Il giocatore ha accusato un giramento di testa che gli ha impedito di proseguire la partita, costringendo lo staff a optare per la sostituzione. Al suo posto, l’allenatore Fabregas ha deciso di inserire Caqueret, modificando così l’assetto della squadra per il secondo tempo. Da verificare le condizioni de numero 10 del Como anche in vista della prossima sfida di sabato 2 maggio contro il Napoli.