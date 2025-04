Ufficiale Como, tegola per Fabregas: stagione finita per la stellina Diao

Attraverso i propri canali ufficiali, il Como ha confermato l'infortunio patito da uno degli uomini copertina della stagione del club in Serie A, ovvero Assane Diao. Ecco la nota integrale in cui si ribadisce come la stagione dell'attaccante classe 2005, autore fin qui di 8 gol da gennaio, sia già terminata. "Como 1907 conferma che Assane Diao ha subito un infortunio al piede destro durante l’allenamento di ieri.

A seguito di una valutazione medica, è stato sottoposto con successo a un intervento di osteosintesi del quinto metatarso del piede destro. Assane non sarà disponibile per il resto della stagione. L’intervento è riuscito perfettamente e il giocatore inizierà il percorso di riabilitazione. Tutto il Club è al fianco di Assane in questo periodo e non vediamo l’ora di rivederlo in campo, più forte che mai, nella prossima stagione".