Conte ed il record di gol nei primi 15 minuti in Serie A: nessuno come gli azzurri

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Gli azzurri hanno segnato 10 reti nel primo quarto d'ora di gioco: nessuna squadra fa meglio in tutta la Serie A. Un dato che certifica il lavoro di Conte.

Il Napoli ha l'abitudine di colpire prima che gli avversari abbiano il tempo di sistemarsi. La rete al secondo minuto contro il Cagliari — identica nella tempistica a quella firmata a Verona — e il gol al settimo contro il Torino non sono episodi isolati: sono la firma di una squadra che aggredisce le partite fin dal primo respiro, senza concedere il tempo di prendere le misure. Una tendenza che Conte ha costruito con metodo e che ora è diventata un'identità riconoscibile degli azzurri.

Napoli primo in Serie A per gol nei primi 15 minuti: 10 reti, nessuno come gli azzurri

Il dato statistico certifica quello che gli occhi già suggeriscono: con 10 reti segnate nel primo quarto d'ora di gioco, il Napoli è la squadra più letale nella fase iniziale delle partite in tutta la Serie A. Nessun'altra formazione del campionato si avvicina a questa cifra. Un primato che non è solo un numero: racconta una precisa idea di calcio, fatta di pressing alto, transizioni rapide e capacità di sfruttare i momenti in cui l'avversario è ancora in fase di assestamento.

Conte e la pressione su Inter e Milan: il Napoli non smette di accelerare

Con questo stato di forma e questi numeri, Conte ha riacceso gli occhi di fuoco e alzato la pressione sulle due milanesi. Un Napoli che segna presto, non concede gol da oltre dieci partite e si presenta alla sosta con il secondo posto consolidato è un avversario scomodo per chiunque. Il segnale lanciato da questi dati è chiaro: gli azzurri non aspettano gli altri, li aggrediscono. E Inter e Milan, reduci da un periodo di alti e bassi, farebbero bene a non sottovalutarlo.