Conte ed il record di gol nei primi 15 minuti in Serie A: nessuno come gli azzurri
Il Napoli ha l'abitudine di colpire prima che gli avversari abbiano il tempo di sistemarsi. La rete al secondo minuto contro il Cagliari — identica nella tempistica a quella firmata a Verona — e il gol al settimo contro il Torino non sono episodi isolati: sono la firma di una squadra che aggredisce le partite fin dal primo respiro, senza concedere il tempo di prendere le misure. Una tendenza che Conte ha costruito con metodo e che ora è diventata un'identità riconoscibile degli azzurri.
Napoli primo in Serie A per gol nei primi 15 minuti: 10 reti, nessuno come gli azzurri
Il dato statistico certifica quello che gli occhi già suggeriscono: con 10 reti segnate nel primo quarto d'ora di gioco, il Napoli è la squadra più letale nella fase iniziale delle partite in tutta la Serie A. Nessun'altra formazione del campionato si avvicina a questa cifra. Un primato che non è solo un numero: racconta una precisa idea di calcio, fatta di pressing alto, transizioni rapide e capacità di sfruttare i momenti in cui l'avversario è ancora in fase di assestamento.
Conte e la pressione su Inter e Milan: il Napoli non smette di accelerare
Con questo stato di forma e questi numeri, Conte ha riacceso gli occhi di fuoco e alzato la pressione sulle due milanesi. Un Napoli che segna presto, non concede gol da oltre dieci partite e si presenta alla sosta con il secondo posto consolidato è un avversario scomodo per chiunque. Il segnale lanciato da questi dati è chiaro: gli azzurri non aspettano gli altri, li aggrediscono. E Inter e Milan, reduci da un periodo di alti e bassi, farebbero bene a non sottovalutarlo.
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