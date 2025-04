Coppa Italia, il Bologna travolge l'Empoli: Italiano ipoteca un'altra finale storica

Dopo una semifinale d'andata di grande livello, il Bologna di Vincenzo Italiano è meritatamente ad un passo da una storica finale di Coppa Italia. Al Castellani i rossoblù travolgono l'Empoli 0-3 e vedono avvicinarsi la finale che manca dal 1974.

Bisogna attendere il giro di boa del primo tempo per assistere al primo gol della serata. La firma - guarda un po' che novità - è di Orsolini, che sfrutta un pallone messo in mezzo da Odgaard e trova la girata vincente che non dà scampo a Seghetti, scatenandosi poi con la sua nuova esultanza, andando a bussare di nuovo sulla telecamera, anche se vista la presenza di Spalletti in tribuna forse stavolta non servirebbe. Passano altri cinque minuti e fa festa anche Dallinga: Miranda libera il corridoio per Ndoye, che vede il taglio dell'olandese e lo serve. Niente da fare per Seghetti battuto da un tocco morbido sull'uscita. 2-0 immediato, uno-due letale per l'Empoli. Che prova a rientrare in partita con un tiro a incrociare di Solbakken, deviato in angolo da Skorupski. E' l'ultima vera emozione di un primo tempo dominato dal Bologna.

A inizio secondo tempo il Bologna si porta sul 3-0 . A segno ancora Thijs Dallinga, che si regala una doppietta a due mesi e mezzo di distanza dall'ultima realizzazione. Ripartenza letale della squadra di Italiano: Ndoye svernicia De Sciglio e mette in mezzo per il comodo tap-in vincente del centravanti olandese.