Coppa Italia, il Genoa ribalta 3-1 l’Empoli: agli ottavi sfiderà l’Atalanta

vedi letture

Il Genoa supera 3-1 l’Empoli al "Ferraris" e conquista l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà l’Atalanta dell’ex Ivan Juric. Dopo lo svantaggio iniziale firmato da Saporiti, i rossoblù rimontano con Frendrup nel primo tempo e i gol di Marcandalli ed Ekhator nella ripresa.

Parte bene la squadra di Vieira con un’iniziativa di Carboni, ma a sbloccare il match è l’Empoli: Saporiti trasforma con precisione una punizione procurata da Yepes, battendo Leali. La risposta del Genoa è immediata: Colombo pesca Frendrup con un bel filtrante, e il centrocampista batte Perisan sul primo palo per l’1-1. Stanciu sfiora il gol su punizione, mentre l’Empoli torna a farsi pericoloso con un colpo di testa di Guarino che esce di poco. Nel finale di primo tempo, ancora occasioni per Carboni e Colombo, ma senza esito.

Nella ripresa il neoentrato Venturino ispira il vantaggio al 52’: Stanciu disegna una traiettoria precisa per la sua testa, sponda per Marcandalli che insacca il 2-1. L’Empoli prova a reagire con Yepes, ma senza precisione. Il Genoa gestisce e chiude i conti al minuto 83: Stanciu ci prova da lontano, Perisan respinge, ma Thorsby approfitta dell’errore di Guarino per servire Ekhator che firma il definitivo 3-1.