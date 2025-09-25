Ufficiale Coppa Italia, le formazioni di Torino-Pisa: Ngonge titolare, Gilardino lancia Albiol

vedi letture

Torino e Pisa si affronteranno questa sera alle ore 21 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Entrambi gli allenatori optano per un ampio turnover, lasciando in panchina diversi titolari. Baroni sceglie una formazione rimaneggiata, con Israel tra i pali e molte seconde linee in campo. Restano inizialmente fuori Vlasic, Anjorin, Simeone, Asllani e Zapata, pronti eventualmente a subentrare. Scelte simili anche per Gilardino, che affida la difesa a Raul Albiol, Canestrelli e Mbambi, con Scuffet tra i pali. Sulle corsie spazio a Cuadrado e Angori, mentre in mezzo al campo agiranno Vural, Hojholt e Piccinini. In attacco ci saranno Lorran e Meister, vista l’assenza di Nzola e Moreo, entrambi non inseriti in distinta. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori per il match:

Torino (3-4-3): Paleari; Dembele, Coco, Ismajli; Pedersen, Tameze, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Adams, Njie. A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Vlasic, Anjorin, Simeone, Lazaro, Asllani, Biraghi, Gineitis, Zapata. Allenatore: Marco Baroni.

Pisa (3-5-2): Scuffet; Canestrelli, Raul Albiol, Mbambi, Cuadrado, Vural, Hojholt, Piccinini, Angori; Lorran, Meister. A disposizione: Nicolas, Vukovic, Tramoni, Touré, Buffon, Battistella, Bettazzi, Casarosa, Tosi, Lusuardi, Bonfanti. Allenatore: Alberto Gilardino.