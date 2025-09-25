Coppa Italia, Pisa eliminato: il Torino non incanta, ma vince di misura e vola agli ottavi
Termina 1-0 la sfida tra Torino e Pisa, valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Decide il match un colpo di testa di Cesare Casadei al 9’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ngonge. Il centrocampista svetta in anticipo e batte Scuffet per il vantaggio granata.
Nella ripresa il copione non cambia: il Torino spinge e trova anche il raddoppio con Ismajli, ma il gol viene annullato per un tocco di mano. Il Pisa prova a reagire e al 57’ segna con Raul Albiol, ma il difensore era in fuorigioco. Al 63’ Cuadrado si fa espellere per proteste, complicando ulteriormente la situazione per i toscani. I granata sprecano il raddoppio con Aboukhlal, mentre nel finale Paleari salva il risultato su un pericoloso tentativo di Tramoni. Il Torino avanza agli ottavi.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro