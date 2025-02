Coppa Italia, tris Milan a San Siro: Roma out! A segno anche Joao Felix

Gioia Milan, battuta 3-1 la Roma: i rossoneri sono in semifinale di Coppa Italia. Dopo un quarto d'ora di scarsi pericoli sparsi, il match si sblocca con la zampata dell'ex... O quasi. Colpisce Abraham, in prestito al Milan dalla Roma, con un colpo di testa in elevazione alla Space Jam che corregge alle spalle di Svilar il cross di Theo Hernandez. La Roma alza il suo baricentro, il Milan si mette sulla difensiva per il quarto d'ora conclusivo del primo tempo. Ed è la mossa giusta, perché si aprono spazi in ripartenza. Quello che serviva a Theo Hernandez per confezionare il secondo assist di serata per Abraham, spietato contro la 'sua' Roma e autore della doppietta che fissa il punteggio del primo tempo sul 2-0.

Ranieri mette in discussione le sue scelte iniziali e all'intervallo opera addirittura tre sostituzioni insieme: tra chi subentra spicca bomber Dovbyk, tenuto inizialmente in panchina. E l'ucraino ci mette poco a colpire ed aumentare forse il rammarico in seno al suo allenatore, correggendo in rete il cross di Angelino per il 2-1 che riapre tutto. Qualche altro giro d'orologio e Conceicao concede la grande vetrina alle stelle arrivate nell'ultimo giorno del mercato invernale: entrano infatti nello stesso momento Gimenez e Joao Felix, accolti dal boato dei loro nuovi tifosi. Si prende rumori e insulti dai suoi vecchi sostenitori, invece, Abraham nel momento di far posto a Gimenez. I due subentrati di lusso mettono in piedi l'azione del 3-1: il centravanti apre gli spazi e trova il corridoio in cui far correre Felix, che supera l'uscita di Svilar con un pregevole pallonetto e segna il suo primo gol rossonero dopo poco più di dieci minuti. La Roma potrebbe accorciare subito grazie all'autogol di Reijnders, ma il 3-2 lampo viene annullato per fuorigioco di partenza di Dovbyk.