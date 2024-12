Coppa Italia, tutto facile per l'Atalanta: poker al Cesena nei primi 45'

vedi letture

Tutto troppo semplice per l'Atalanta, che ha chiuso il primo tempo della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cesena con un comodo vantaggio di quattro gol a zero. Dopo 4 minuti è già 1-0: Zappacosta riceve il pallone in area di rigore, salta secco Adamo e poi conclude in porta da distanza ravvicinata. Niente da fare per Pisseri, che non può arrivare sulla traiettoria imposta al pallone dall'esterno nerazzurro. Ne passano altri 4 ed ecco il bis: triangolo tra de Ketelaere e Retegui, col belga che poi calcia con il destro dal limite senza dare scampo al portiere avversario.

Alla mezz'ora ecco la letale ripartenza, sempre della Dea: Pasalic e Samardzic duettano bene prima del tiro dell'ex Udinese, che sbatte su Pieraccini e inganna Pisseri, assolutamente incolpevole per il tris nerazzurro. Altri cinque minuti ed ecco il poker: scambio nello stretto tra Samardzic, Retegui e de Ketelaere, che fa doppietta con un sinistro vellutato che sbatte sul palo prima di depositarsi dolcemente in rete. Gli ultimi minuti vedono i bergamaschi ancora a caccia del gol, non paghi del 4-0, ma i romagnoli sanno resistere, almeno fino alla fine dei primi 45'. Vedremo cosa cambierà nella ripresa, con Zaniolo che ha già iniziato il riscaldamento.