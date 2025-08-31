Cremonese, fatta per Vardy! Già in tarda serata sarà in Italia
La Cremonese è pronta ad abbracciare il suo nuovo attaccante: Jamie Vardy vestirà la maglia grigiorossa. Un sogno che diventa realtà per il club lombardo e per i suoi tifosi, che accolgono uno dei colpi più sorprendenti di questo calciomercato estivo. Dopo l’addio al Leicester al termine della stagione 2024/25, la leggenda delle Foxes ha scelto l’Italia come nuova tappa della sua carriera. L’accordo è ormai totale e segna l’inizio di un’avventura che promette emozioni.
Il centravanti inglese, rimasto svincolato dopo la sua lunga esperienza in Premier League, è atteso in Italia in tarda serata. Per l'eroe indimenticato del titolo vinto con Ranieri nel 2016 la Cremonese ha predisposto un contratto annuale con opzione per la seconda stagione, a testimonianza della fiducia riposta nel suo contributo immediato. A riferirlo è Sky Sport.
