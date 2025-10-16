Ufficiale Meno Elkann, più Tether: aumentata la quota di partecipazione nella Juventus

L'azienda Tether, emittente della più importante stablecoin del mondo, ha aumentato le proprie partecipazioni all'interno della Juventus, dopo gli acquisti azionari dei mesi scorsi. "Juventus è controllata da EXOR N.V., società di diritto olandese con sede ad Amsterdam (Olanda), quotata sul mercato Euronext Amsterdam, mercato regolamentato organizzato e gestito da Euronext Amsterdam N.V., che, alla data della Relazione, per quanto noto alla Società, detiene il 65,4% del capitale sociale (pari al 78,9% dei diritti di voto). EXOR N.V. è una delle principali società di investimento europee ed è controllata dalla Giovanni Agnelli B.V", si legge nella nota della società bianconera.

Il resoconto del club bianconero pubblicato dopo il Cda odierno prosegue, con una specifica fatta di numeri e percentuali degli azionisti significativi che detengono più del 3% del pacchetto azionario della Juventus: Alla data della Relazione, gli Azionisti che risultano detentori di azioni in misura superiore al 3% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le evidenze del libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF, sono:

Giovanni Agnelli B.V., Exor N.V. 65,37% sul capitale ordinario, 78,86% dei voting rights

Tether Inv. 11,53% sul capitale ordinario, 7,04% dei voting rights

Lindsell Train 8,71% sul capitale ordinario, 5,32% dei voting rights