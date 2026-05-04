Cremonese-Lazio, le formazioni: torna Zerbin, Sarri sceglie il falso 9
Di seguito le formazioni ufficiali di Cremonese-Lazio, 35ª giornata di Serie A: Marco Giampaolo ripropone Sanabria in attacco in tandem con Bonazzoli. Cambiano 2/4 del centrocampo con Grassi e Zerbin preferiti a Bondo e Payero.
Sarri sceglie Marusic e Nuno Tavares, cambiando così le corsie laterali di difesa rispetto alla partita contro l'Udinese. Davanti stravolto il tridente, con Zaccagni che rientra e prende il suo posto a sinistra, Isaksen al posto dello squalificato Cancellieri e al centro c'è Maldini al posto di Dia che non è nemmeno in panchina. Taylor regolarmente in campo dal 1' a centrocampo.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Maleh, Grassi, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. A disp. Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Folino, Okereke. All. Marco Giampaolo.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp. Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Dele-Bashiru, Rovella, Belahyane, Przyborek, Pedro, Ratkov, Noslin. All. Maurizio Sarri.
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