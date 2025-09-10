Cremonese, Vardy si presenta: "Voglio la salvezza! Vi svelo come mi hanno convinto..."

Jamie Vardy è stato il grande colpo di mercato della Cremonese, l'attaccante inglese si è presentato quest'oggi in conferenza stampa: “All’inizio quando si parlava di questa possibilità ho preso in considerazione tanti fattori. In primis ho pensato alla mia famiglia, per fortuna la tecnologia ci ha aiutato: ho parlato con l’allenatore e mi ha trasmesso la sua passione. Lavoro per farmi trovare pronto quando il mister avrà bisogno”.

Come sono andati i primi giorni in Italia?

"È stato fantastico finora, la città è tutto fuorché tranquilla come mi avevano detto. È stato tutto molto divertente, ho scoperto un po’ la città e conosciuto tanti tifosi, sono salito sul Torrazzo. La problematica al momento è rappresentata dalla lingua, ma il calcio è un linguaggio universale”.

Vedi qualche parallelo con l’esperienza a Leicester?

"Dopo aver parlato con la proprietà (Arvedi) e il tecnico (Nicola), ho capito che l’obiettivo primario è la salvezza,il mantenimento della categoria. Anche a Leicester era così, poi chiaramente si cerca di dare il massimo in ogni gara. Nel calcio chiunque può battere chiunque, è per questo che ci alleniamo”.

Hai parlato con Claudio Ranieri della Serie A?

“Da quando ero giovane ho sempre guardato il campionato italiano in tv, in Inghilterra vedevamo in chiaro tutte le partite della Serie A. È competitivo, tra i migliori al mondo: forse c’è più tattica che in Premier, ma oltre a Ranieri ho giocato con Maresca. Ho parlato con lui tutta l’estate, ha speso parole bellissime per questa città e la società, da lì in avanti non ho più esitato. Non ho ancora avuto modo di parlare con mister Ranieri, ma lui ha sempre speso belle parole per me e non voglio deluderlo”.

Un idolo da bambino?

“Se penso all’Italia e a un idolo cito Del Piero, da bambino lo guardavo tanto”.

Come ti ha convinto Nicola?

“Sono stato sottovalutato, per tutta la mia carriera, e ho sempre faticato e lavorato per far ricredere tutti. A inizio stagione in pochi credono alla salvezza della Cremonese: combattere per invertire i pronostici è ciò che mi ha convinto. È un ottimo inizio, ma sappiamo che sarà lunga”.