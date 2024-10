Cresce l'attenzione per Balotelli: dopo il Torino ci pensa un altro club di A

In questo periodo della stagione gli infortuni, più o meno gravi che siano, tornano a movimentare il mercato. In particolare quello degli svincolati. Per questo motivo sia il Torino, a causa del brutto problema occorso a Duvan Zapata, che il Genoa, che deve affrontare il ko rimediato da Vitinha, hanno ripreso a guardarsi attorno per rimpolpare le rotazioni in attacco.

Entrambi, però, come riporta il quotidiano La Repubblica, sono finiti a pensare al medesimo giocatore: Mario Balotelli

Il 34enne è fermo dallo scorso 30 giugno dopo la fine del suo contratto con l'Adana Demirspor, club turco nel quale ha militato in due occasioni diverse intervallate dall'esperienza al Sion nel campionato svizzero. Per quanto riguarda l'Italia, invece, l'ultima esperienza di SuperMario risale alla stagione 2020/2021 in Serie B con il Monza, mentre in A al torneo precedente quando vestì la divisa del 'suo' Brescia (19 presenze e 5 reti).