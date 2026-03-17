Crisi Cremonese, Nicola ai saluti: c’è un candidato forte per sostituirlo

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La Cremonese è sempre più vicina a un cambio in panchina dopo la pesante sconfitta per 4-1 subita in casa contro la Fiorentina.

La Cremonese è sempre più vicina a un cambio in panchina dopo la pesante sconfitta per 4-1 subita in casa contro la Fiorentina. La società grigiorossa starebbe valutando l’esonero di Davide Nicola, fermo a una striscia negativa che dura da dicembre, e nelle ultime ore il nome di Marco Giampaolo sarebbe salito in cima alla lista dei possibili sostituti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex allenatore del Lecce sarebbe il favorito numero uno, più di Luca Gotti, per guidare la squadra nell’ultima parte di stagione.

Il ritorno di Giampaolo alla Cremonese

Marco Giampaolo conosce già l’ambiente lombardo: nella stagione 2014-2015 ha guidato la Cremonese in Serie C, ottenendo 1,42 punti di media a partita nelle 37 gare disputate, il miglior rendimento della sua carriera da tecnico. Oltre all’esperienza in Lombardia, Giampaolo ha allenato numerosi club tra Serie A e B, tra cui Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Empoli, Sampdoria, Milan e Lecce, portando con sé un bagaglio di esperienza consolidato a diversi livelli del calcio italiano.